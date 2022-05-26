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"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 06:25
"Укрзализныця" назначила эвакуационный поезд на сегодня Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на четверг, 26 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационный поезд на 26 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, у пользователей "Укрзализныци" появилась возможность купить/заказать проездные билеты за 20 суток до поездки. Речь идет о 21 рейсе. Билеты можно приобрести на сайте Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах УЗ (рейсы по Украине) и в кассах всех вокзалов.

Мы также писали о том, что Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев. С 1 июня пассажиры из Украины смогут бесплатно ездить только на маршрутах из нескольких городов Польши.

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Укрзализныця эвакуация
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