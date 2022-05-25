Польша вводит новые правила бесплатного проезда в поездах для украинцев: что изменится

С 1 июня дня лета пассажиры из Украины получат право бесплатного проезда только на маршрутах из нескольких городов Польши: Хелма, Дорогуска, Люблина, Грубешева, Перемышля, Загужа, Ярослава и Жешува.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Укрзализныци.

Другие правила бесплатного пользования железной дорогой в Польше для украинцев пока остаются прежними. Воспользоваться возможностью бесплатного проезда в поездах 2-го класса TLK и IC могут украинцы, пересекшие границу с 24 февраля, и принадлежат к следующим группам:

дети до 18 лет;

женщины;

мужчины старше 60 лет;

мужчины от 18 до 60 лет с инвалидностью.

Посадка в вагон происходит по заранее полученному в железнодорожной кассе бесплатному билету, которые выдаются при наличии загранпаспорта гражданина Украины, проездного документа от Укрзализныци на поезд в Польшу, или сообщения о присвоении номера PESEL вместе с любым другим документом, удостоверяющим личность.