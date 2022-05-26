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"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на сьогодні

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Четвер 26 травня 2022 06:25
"Укрзалізниця" призначила евакуаційний поїзд на сьогодні Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на четвер, 26 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Евакуаційний поїзд на 26 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.

Нагадаємо, у користувачів "Укрзалізниці" з'явилася можливість купити/замовити проїзні квитки за 20 діб до поїздки. Йдеться про 21 рейс. Квитки можна придбати на сайті Booking.uz.gov.ua, в чат-ботах УЗ (рейси по Україні) і в касах всіх вокзалів.

Ми також писали про те, що Польща вводить нові правила безкоштовного проїзду в поїздах для українців. З 1 червня пасажири з України зможуть безкоштовно їздити тільки на маршрутах з декількох міст Польщі.

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Укрзалізниця евакуація
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