Укрзализныця назначила эвакуационный рейс на сегодня
Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на четверг, 19 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационный поезд на 19 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В Укрзализныце обращают внимание на то, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо внимательно следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.
Напомним, Укрзализныця с сегодняшнего дня продлевает маршрут Чернигов - Киев до Винницы.
Мы также писали о том, что с 20 мая Укрзализныця запускает региональный экспресс Киев - Хмельницкий.
Срочные и важные сообщения о ситуации в Украине и мире читайте на канале РБК-Украина в Telegram.