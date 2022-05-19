Укрзалізниця призначила евакуаційний рейс на сьогодні
Фото: Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на четвер, 19 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційний поїзд на 19 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В Укрзалізниці звертають увагу на те, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно уважно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.
Нагадаємо, Укрзалізниця відсьогодні продовжує маршрут Чернігів - Київ до Вінниці.
Ми також писали про те, що з 20 травня Укрзалізниця запускає регіональний експрес Київ - Хмельницький.
Термінові та важливі повідомлення про ситуацію в Україні та світі читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.