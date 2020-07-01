ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Поезд Киев-Лисичанск продлят почти до линии разграничения

Новости » Общество     01.07.2020 - 13:30
Поезд Киев-Лисичанск продлят почти до линии разграничения
Фото: поезда начнут ходить из Киева в Попасную (РБК-Украина)

Поезд продлят до железнодорожной станции "Попасная"

Поезд Киев-Лисичанск продлят до Попасной (Луганская область). Город находится практически возле линии разграничения с оккупированным Донбассом.

Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай, передает пресс-служба администрации в Facebook.

По его словам, ранее железнодорожный вокзал в Попасной принимал несколько поездов, но из-за боевых действий осталось только пригородное сообщение.

"Вопрос курсирования поезда из Киева до Попасной мы начали обрабатывать еще до начала карантина и сейчас достигли согласия", - отметил Гайдай.

Он добавил, что уже завершились переговоры с руководством "Укрзализныця". Кроме того, полученное необходимо согласование из штаба ООС.

Также сообщается, что на сегодня готовится новое расписание курсирования поезда "Киев-Пассажирский - Лисичанск" (№ 020) до Попасной.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" возобновила продажу билетов в Славянск Донецкой области, которая ранее была закрыта в связи со вспышкой коронавируса.

С 30 июня частично возобновили движение пригородных поездов в Волынской и Ровенской областях, на сегодня в этих регионах уже запустили 10 электричек.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбасспоездПопасная
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь