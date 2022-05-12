Укрзализныця назначила дополнительный рейс на одно из самых популярных направлений. В частности, будет курсировать дополнительный поезд 245/246 Киев - Ужгород - Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Так, 13, 15, 17 мая поезд будет отправляться из Киева в 23:01 и прибывать в Ужгород в 14:10 следующего дня с остановками в Мукачево в 12:50 и в Батево в 13:23.

Также обратно из Ужгорода поезд будет курсировать 14, 16, 18 мая в 20:13 с прибытием в Киев в 10:11.