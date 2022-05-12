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Укрзалізниця призначила додатковий рейс на один із найпопулярніших напрямків

Укрзалізниця (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця призначила додатковий рейс на один із найпопулярніших напрямків. Зокрема, курсуватиме додатковий поїзд 245/246 Київ - Ужгород - Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Так, 13, 15, 17 травня поїзд вирушатиме з Києва о 23:01 і прибуватиме до Ужгорода о 14:10 наступного дня із зупинками у Мукачево о 12:50 та у Батьово о 13:23.

Також зворотно з Ужгорода поїзд курсуватиме 14, 16, 18 травня о 20:13 з прибуттям до Києва о 10:11.

Раніше ми повідомляли, що у Києві продовжили роботу кільцевої електрички.

Також ми писали, що Укрзалізниця призначає додаткові електрички до Києва.

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Укрзалізниця