"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Житомира и Винницы в Одессу

В "Укрзализныце" объявили о назначении дополнительного поезда из Житомира и Винницы в Одессу. Он начнет курсировать с 1 июля через день по нечетным числам.

По информации перевозчика, дополнительный скоростной поезд № 132/131 Одесса - Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15. В Винницу он прибывает в 02:12, а в Одессу - в 09:29.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 12:27. В Винницу он прибывает в 19:25, а в Житомир - в 22:10.

По ходу следования поезда предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подольск и других.