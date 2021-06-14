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"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд из Житомира и Винницы в Одессу

Автор: Дмитрий Кузнецов

В "Укрзализныце" объявили о назначении дополнительного поезда из Житомира и Винницы в Одессу. Он начнет курсировать с 1 июля через день по нечетным числам.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

По информации перевозчика, дополнительный скоростной поезд № 132/131 Одесса - Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15. В Винницу он прибывает в 02:12, а в Одессу - в 09:29.

Обратно из Одессы поезд будет отправляться в 12:27. В Винницу он прибывает в 19:25, а в Житомир - в 22:10.

По ходу следования поезда предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахни, Вапнярка, Подольск и других.

Напомним, 11 июля УЗ начначила три дополнительных поезда из Киева. Они будут будут курсировать в Рахов, Каменец-Подольский и Ковель уже с 17 июня.

Отметим, в этот же день "Укрзализныця" ввела дополнительные рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Отныне за сутки будет осуществляться не 16 пар рейсов в обоих направлениях, а 22.

Как сообщало РБК-Украина, с 10 июня УЗ возобновила курсирование двух "морских" поездов: №472 / 471 Днепр - Бердянск и №552 / 551 Кривой Рог - Бердянск. Поезда будут отправляться вечером, а прибывать на курорт утром.

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