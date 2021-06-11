УЗ добавляет рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь"
Сегодня, 11 июня "Укрзализныця" ввела дополнительные рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Отныне за сутки будет осуществляться не 16 пар рейсов в обоих направлениях, а 22.
Об этом сообщает пресс-служба УЗ.
"Учитывая востребованность поезда, с 11 июня "Укрзализныця" вводит в курсирование по этому маршруту отремонтированный рельсовый автобус Pesa. Теперь экспресс будет курсировать чаще: вместо 16 пар рейсов в обоих направлениях в день будет 22",- говорится в сообщении.
Итак, по информации перевозчика, будут добавлены следующие рейсы:
по маршруту Киев-Пассажирский - Борисполь-аэропорт:
- № 804 - отправка в 01.00, прибытие в 01.40;
- № 808 - отправка в 03.00, прибытие в 03.40;
- № 810 - отправка в 04.52, прибытие в 05.32;
- № 812 - отправка в 05.43, прибытие в 06.23;
- № 838 - отправка в 15.45, прибытие в 16.25;
- № 852 - отправка в 20.42, прибытие в 21.22;
по маршруту Борисполь-аэропорт - Киев-Пассажирский:
- № 801 - отправка в 00.58, прибытие в 01.41;
- № 805 - отправка в 02.48, прибытие в 03.33;
- № 809 - отправка в 05.37, прибытие в 06.20;
- № 811 - отправка в 06.43, прибытие в 07.30;
- № 837 - отправка в 16.38, прибытие в 17.19;
- № 851 - отправка в 21.28, прибытие в 22.10;
- № 857 - отправка в 23.56, прибытие в 00.38.
В пресс-службе добавляют, что до конца июня ожидается выход с ремонта еще одного состава, который также будет запущен по маршруту экспресса.
Напомним, что УЗ со вчера возобновила курсирование двух "морских" поездов:№472 / 471 Днепр - Бердянск и №552 / 551 Кривой Рог - Бердянск. Поезда будут отправляться вечером, а прибывать на курорт утром.
Добавим, что с 29 мая перевозчик запустил "Прикарпатский экспресс" сообщением Ивано-Франковск - Киверцы. Поезд № 807/808 соединил сразу три туристические регионы - Волынь, Галичину и Прикарпатье.