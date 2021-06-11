"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из столицы
В АО "Укрзализныця" заявили о назначении трех дополнительных поездов из столицы. Они будут курсировать в Рахов, Каменец-Подольский и Ковель уже с 17 июня.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
По информации перевозчика, дополнительный ночной поезд № 243/244 Киев - Рахов - Киев будет курсировать через день из Киева с 17 июня по нечетным числам, а из Рахова с 18 июня по четным.
Также с 17 июня начинает следование поезд № 139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев. Он будет курсировать по нечетным числам из Киева, обратно из Каменца-Подольского - с 18 июня по четным числам.
Кроме того, перевозчик назначил дополнительный поезд № 202/201 Ковель - Киев, который отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 08:37, а в обратном направлении отправится 18 июня в 23:10 и прибудет в Ковель в 8:18.
Напомним, что сегодня "Укрзализныця" ввела дополнительные рейсы по маршруту Киев - аэропорт "Борисполь". Отныне за сутки будет осуществляться не 16 пар рейсов в обоих направлениях, а 22.
Добавим, что вчера УЗ возобновила курсирование двух "морских" поездов: №472 / 471 Днепр - Бердянск и №552 / 551 Кривой Рог - Бердянск. Поезда будут отправляться вечером, а прибывать на курорт утром.