"Укрзализныця" назначила три дополнительных поезда из столицы

В АО "Укрзализныця" заявили о назначении трех дополнительных поездов из столицы. Они будут курсировать в Рахов, Каменец-Подольский и Ковель уже с 17 июня.

По информации перевозчика, дополнительный ночной поезд № 243/244 Киев - Рахов - Киев будет курсировать через день из Киева с 17 июня по нечетным числам, а из Рахова с 18 июня по четным.

Также с 17 июня начинает следование поезд № 139/140 Киев - Каменец-Подольский - Киев. Он будет курсировать по нечетным числам из Киева, обратно из Каменца-Подольского - с 18 июня по четным числам.

Кроме того, перевозчик назначил дополнительный поезд № 202/201 Ковель - Киев, который отправится из Ковеля 17 июня в 22:25 и прибудет в Киев в 08:37, а в обратном направлении отправится 18 июня в 23:10 и прибудет в Ковель в 8:18.