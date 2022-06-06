"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 6 июня. Компания назначила на сегодня один дополнительный рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационный поезд на 6 июня
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.
Напомним, "Укрзализныця" с 12 июня запускает новый поезд из Перемышля в Запорожье. Поезд будет останавливаться в Днепре в 13:26 и прибывать в Запорожье в 15:51. Обратный рейс будет отходить в 15:30, останавливаться в Днепре в 17:33 и прибывать в Перемышль в 12:50.
Мы также писали о том, что "Укрзализныця" с 8 июня запускает два поезда из Киева в Житомир. При этом дорога будет занимать менее трех часов.
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