"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 2 июня

"Укрзализныця" опубликовала график дополнительного эвакуационного поезда на четверг, 2 июня. Компания назначила на сегодня один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому следует проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, российские оккупанты ракетным ударом повредили железнодорожную инфраструктуру на Львовской железной дороге. Пострадавших среди работников "Укрзализныци" нет.

Мы также писали о том, что "Укрзализныця" впервые за два года возобновляет железнодорожное сообщение Киева с Черкассами.

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