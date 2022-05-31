"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 31 мая

"Укрзализныця" обнародовала график дополнительного эвакуационного поезда на вторник, 31 мая. Компания назначила на сегодня один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому украинцам следует проверять информацию на сайте компании.

Напомним, в "Укрзализныце" рассказали, сколько ежедневно компания тратит топлива на вагон с телами российских военных.

Ранее "Укрзализныця" объявила о том, что добавила еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин. Кроме того, запустили еще рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.