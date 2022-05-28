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"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 06:03
"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 28 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Эвакуационный поезд на 28 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому рекомендуют проверять информацию на сайте компании.

Напомним, глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин рассказал, сколько компания ежедневно тратит топлива на вагон с телами российских оккупантов.

Мы также писали о том, что "Укрзализныця" добавляет еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин и обратно. Кроме того, будут еще добавлены рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.

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Укрзализныця эвакуация
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