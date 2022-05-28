"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на субботу, 28 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационный поезд на 28 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому рекомендуют проверять информацию на сайте компании.
Напомним, глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин рассказал, сколько компания ежедневно тратит топлива на вагон с телами российских оккупантов.
Мы также писали о том, что "Укрзализныця" добавляет еще 6 рейсов по маршруту Чернигов - Нежин и обратно. Кроме того, будут еще добавлены рейсы по маршруту Конотоп - Нежин.
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