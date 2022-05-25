"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 25 мая

"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на среду, 25 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укрзализныцю ".

В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.

Напомним, "Укрзализныця" изменила условия продажи билетов на пассажирские поезда. У украинцев появилась возможность купить/заказать проездные билеты за 20 суток до поездки.

Мы также писали о том, что "Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов.

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