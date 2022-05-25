"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на 25 мая
Фото: "Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзализныця" опубликовала график эвакуационного поезда на среду, 25 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Эвакуационный поезд на 25 мая
- 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов
В "Укрзализныце" отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо проверять актуальную информацию на сайте компании.
Напомним, "Укрзализныця" изменила условия продажи билетов на пассажирские поезда. У украинцев появилась возможность купить/заказать проездные билеты за 20 суток до поездки.
Мы также писали о том, что "Укрзализныця" изменила график движения ряда пассажирских поездов.
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