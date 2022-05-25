"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на 25 травня
Фото: "Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
"Укрзалізниця" опублікувала графік евакуаційного поїзда на середу, 25 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Евакуаційний поїзд на 25 травня
- 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів
В "Укрзалізниці" зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно перевіряти актуальну інформацію на сайті компанії.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" змінила умови продажу квитків на пасажирські поїзди. В українців з'явилася можливість купити/замовити проїзні квитки за 20 діб до поїздки.
Ми також писали про те, що "Укрзалізниця" змінила графік руху низки пасажирських поїздів.
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