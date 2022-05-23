"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 23 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне над железнодорожным вокзалом вывесили флаг Украины.

Мы также писали о том, что украинцам, которые бежали из зон боевых действий, на вокзалах будут выдавать деньги.

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