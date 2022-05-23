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"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня

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Понедельник 23 мая 2022 05:36
"Укрзализныця" назначила дополнительный эвакуационный поезд на сегодня Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на понедельник, 23 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационный поезд на 23 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому необходимо следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.

Напомним, во временно оккупированном Херсоне над железнодорожным вокзалом вывесили флаг Украины.

Мы также писали о том, что украинцам, которые бежали из зон боевых действий, на вокзалах будут выдавать деньги.

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Укрзализныця эвакуация
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