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В Херсоне над железнодорожным вокзалом вывесили флаг Украины

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Украина, Пятница 20 мая 2022 16:32
В Херсоне над железнодорожным вокзалом вывесили флаг Украины Фото: Херсон (twitter)
Автор: Евгений Прокопенко

В Херсоне над зданием железнодорожного вокзала появился флаг Украины. Видео с ним уже показали в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

"Украинское партизанское движение не спит даже во временно оккупированных городах: над железнодорожным вокзалом Херсона взвился украинский флаг. Потому что Херсон-это Украина, так было, есть и будет!",- подписали видео в Укрзализныце.

Напомним, российские оккупанты в Херсонской области используют заключенных. Их заставляют рыть траншеи, угрожая оружием.

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