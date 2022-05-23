"Укрзалізниця" призначила додатковий евакуаційний поїзд на сьогодні

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на понеділок, 23 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці зазначають, що час відправлення та прибуття поїздів можуть змінюватися, тому необхідно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Херсоні над залізничним вокзалом вивісили прапор України.

Ми також писали про те, що українцям, які втекли із зон бойових дій, на вокзалах видаватимуть гроші.

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