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Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 18 мая

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Среда 18 мая 2022 05:48
Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 18 мая Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на среду, 18 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационный поезд на 18 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце напомнили, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця возобновила продажу железнодорожных билетов через Приват24 и другие каналы продаж ПриватБанка.

Мы также писали о том, что Укрзализныця с 1 июня возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы. Билеты можно будет приобрести как онлайн, так и в железнодорожных кассах.

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Укрзализныця эвакуация
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