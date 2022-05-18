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Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 18 травня

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Середа 18 травня 2022 05:48
Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 18 травня Фото: Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на середу, 18 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 18 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці нагадали, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно уважно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця відновила продаж залізничних квитків через Приват24 та інші канали продажів Приватбанку.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця з 1 червня повертає поїзд №816/815 "Прикарпатський експрес" сполученням Львів-Чернівці. Квитки можна буде придбати як онлайн, так і в залізничних касах.

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Укрзалізниця евакуація
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