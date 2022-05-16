Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 16 мая

Укрзализныця обнародовала график эвакуационного поезда на понедельник, 16 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце напомнили украинцам, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы. Билеты можно будет приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет пригородные рейсы из Киева. Так, с сегодняшнего дня, 16 мая, ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева до Тетерева.

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