ru ua
Вс, 15 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Святошин - Тетерев. Укрзализныця возобновляет пригородные рейсы из Киева

Новина українською →
Украина, Воскресенье 15 мая 2022 16:53
Святошин - Тетерев. Укрзализныця возобновляет пригородные рейсы из Киева Фото: С 16 мая ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева до Тетерева (Укрзализныця)
Автор: Евгений Прокопенко

Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express. Так, с 16 мая ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева до Тетерева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Таким образом, будет обеспечено удобное сообщение со столицей городов-сателлитов, которые больше всего пострадали от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки.

С 16 мая будут курсировать следующие рейсы:

поезд Святошин - Тетерев будет отправляться из Святошина в 05: 20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19: 38;

поезд Тетерев-Святошин будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошино в 08: 57 и 21: 22.

В Киеве, на станции Святошин, пассажиры могут пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку в другие уголки Киева.

Напомним, с 16 апреля Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС