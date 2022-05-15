Святошин - Тетерев. Укрзализныця возобновляет пригородные рейсы из Киева
Укрзализныця продолжает восстанавливать и расширять проект City Express. Так, с 16 мая ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева до Тетерева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Таким образом, будет обеспечено удобное сообщение со столицей городов-сателлитов, которые больше всего пострадали от российской агрессии: Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Бородянки.
С 16 мая будут курсировать следующие рейсы:
поезд Святошин - Тетерев будет отправляться из Святошина в 05: 20 и 17:52, прибывать в Тетерев в 07:09 и 19: 38;
поезд Тетерев-Святошин будет отправляться из Тетерева в 07:25 и 19:50, прибывать в Святошино в 08: 57 и 21: 22.
В Киеве, на станции Святошин, пассажиры могут пересесть на кольцевой маршрут Kyiv City Express и продолжить поездку в другие уголки Киева.
Напомним, с 16 апреля Укрзализныця возобновила сообщение между Киевом и Черниговом.
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