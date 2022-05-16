Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 16 травня

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційного поїзда на понеділок, 16 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

В Укрзалізниці нагадали українцям, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський Експрес" сполученням Львів-Чернівці. Квитки можна буде придбати онлайн і в залізничних касах.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновлює приміські рейси з Києва. Так, з сьогоднішнього дня, 16 травня, ряд приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.