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Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 16 мая

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Понедельник 16 мая 2022 06:17
Укрзализныця назначила дополнительный эвакуационный поезд на 16 мая Фото: Укрзализныця опубликовала график эвакуационного поезда на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця обнародовала график эвакуационного поезда на понедельник, 16 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационный поезд на 16 мая

  • 16:30 - 234/233 Покровск - Днепр - Львов

В Укрзализныце напомнили украинцам, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно следить за информацией, которая публикуется на сайте компании.

Напомним, Укрзализныця возвращает поезд №816/815 "Прикарпатский экспресс" сообщением Львов - Черновцы. Билеты можно будет приобрести онлайн и в железнодорожных кассах.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возобновляет пригородные рейсы из Киева. Так, с сегодняшнего дня, 16 мая, ряд пригородных поездов будет курсировать из Киева до Тетерева.

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Укрзализныця эвакуация
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