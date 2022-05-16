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Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 16 травня

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Понеділок 16 травня 2022 06:17
Укрзалізниця призначила додатковий евакуаційний поїзд на 16 травня Фото: Укрзалізниця опублікувала графік евакуаційного поїзда на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційного поїзда на понеділок, 16 травня. Компанія призначила на сьогодні додатково один рейс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційний поїзд на 16 травня

  • 16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В Укрзалізниці нагадали українцям, що час відправлення і прибуття поїздів можуть змінюватися, тому потрібно стежити за інформацією, яка публікується на сайті компанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця повертає поїзд № 816/815 "Прикарпатський Експрес" сполученням Львів-Чернівці. Квитки можна буде придбати онлайн і в залізничних касах.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця відновлює приміські рейси з Києва. Так, з сьогоднішнього дня, 16 травня, ряд приміських поїздів курсуватиме з Києва до Тетерева.

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Укрзалізниця евакуація
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