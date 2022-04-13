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Укрзализныця назначила на 14 апреля дополнительный рейс из Харькова

Укрзализныця (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця на 14 апреля назначила дополнительный рейс "Интерсити+" из Харькова и уже открыла на него продажу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

В частности, завтра в 17: 00 отправится поезд Интерсити + №755 Харьков - Львов.

Отмечается, что рейс №723 в сообщении Харьков - Киев отправлением в 13:05 отменен, но пассажиры с билетами на этот поезд могут воспользоваться вместо него рейсом №755.

Также Укрзализныця открывает продажу билетов на поезд №120 Запорожье - Львов, который ранее был эвакуационным.

"Благодаря этому пассажиры из Кривого Рога смогут покупать билеты и гарантированно бронировать себе место во Львов. Взамен будет назначен другой эвакуационный - бесплатный! - поезд до Львова: он отправится из Запорожья 14 апреля в 11:30", - говорится в сообщении.

Кроме того, временно отменили курсирование поезда №142/141 Львов - Лозовая с 20 апреля из Львова, и с 21 - из Лозовой. Сообщается, что поезд может быть назначен в случае увеличения эвакуационного потока.

К тому же железнодорожное сообщение со станций Славянск и Лозовая в направлении Львова, Ужгорода и Хмельницкого обеспечивается минимум 3 эвакуационными поездами ежедневно.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця возобновляет движение пригородных поездов на Юго-Западной железной дороге.

Также мы писали, что оккупанты снова обстреляли железнодорожную станцию на востоке Украины.

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Укрзализныця