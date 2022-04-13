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Укрзалізниця призначила на 14 квітня додатковий рейс з Харкова

Укрзалізниця (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрзалізниця на 14 квітня призначила додатковий рейс "Інтерсіті+" з Харкова та вже відкрила на нього продаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Зокрема, завтра о 17:00 відправиться потяг Інтерсіті + №755 Харків - Львів.

Зазначається, що рейс №723 у сполученні Харків - Київ відправленням о 13:05 скасовано, але пасажири з квитками на цей поїзд можуть скористатися замість нього рейсом №755.

Також Укрзалізниця відкриває продаж квитків на поїзд №120 Запоріжжя - Львів, який раніше був евакуаційним.

"Завдяки цьому пасажири з Кривого Рога зможуть купувати квитки та гарантовано бронювати собі місце до Львова. Взамін буде призначений інший евакуаційний - безкоштовний! - поїзд до Львова: він відправиться із Запоріжжя 14 квітня об 11:30", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, тимчасово скасовали курсування поїзда №142/141 Львів - Лозова з 20 квітня зі Львова, та з 21 - з Лозової. Повідомляється, що поїзд може бути призначено у разі збільшення евакуаційного потоку.

До того ж залізничне сполучення зі станцій Слов‘янськ та Лозова в напрямку Львова, Ужгорода та Хмельницького забезпечується мінімум 3 евакуаційними поїздами щоденно.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця відновлює рух приміських поїздів на Південно-Західній залізниці.

Також ми писали, що окупанти знову обстріляли залізничну станцію на сході України.

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Укрзалізниця