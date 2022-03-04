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Укрзализныця назначила дополнительные поезда на 4 марта

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Пятница 04 марта 2022 17:09
Укрзализныця назначила дополнительные поезда на 4 марта Фото: В Укрзализныце назначили дополнительные поезда на 4 марта (РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Укрзализныце назначили дополнительные поезда на пятницу, 4 марта. Можно будет уехать вечером из трех городов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Сообщается, что в пятницу, 4 марта, будет еще несколько дополнительных эвакуационных рейсов:

17:00 поезд Харьков-Хелм (с пересадкой до станции Варшава)

22:00 поезд Киев-Чоп

22:32 поезд Одесса-Ужгород

Ранее сообщалось о том, что назначены такие поезда:

18:00 - поезд Харьков - Львов

22:00 - поезд Харьков - Львов;

22:00 - поезд Запорожье - Львов;

22:00 - поезд Кривой Рог - Львов;

23:59 - поезд Запорожье - Ужгород.

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Полный график движения поездов на 4 марта - смотрите тут.

Напомним, ранее мы давали детальную инструкцию для беженцев, которые добрались до вокзала во Львове или Пшемысля.

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