"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда ко Дню Конституции

На ближайшие выходные компания "Укрзализныця" запланировала 5 дополнительных региональных рейсов. Также эти рейсы будут осуществляться накануне и после Дня Конституции.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По данным компании, в период с 19 по 21 июня, а также с 26 по 29 июня дополнительно будут курсировать региональные поезда:

№864/866 сообщением Неданчичи, Чернигов - Киев-Волынский;

№884/883 Фастов - Зерново - Киев-Волынский;

№888/887 Киев-Волынский - Ворожба - Фастов;

№896/895 Киев-Волынский - Конотоп, Шостка - Киев-Волынский;

№880/882 Киев-Волынский - Славутич - Фастов.

Отмечается, что на эти поезда будет продаваться только половина мест. В случае спроса, компания планирует назначать новые поезда в разрешенных направлениях.

Железнодорожное сообщение в Украине начали возобновлять с 1 июня. Сначала УЗ запустила более 20 рейсов, но постепенно увеличивает их количество.

Напомним, ранее УЗ возобновила курсирование еще четырех поездов дальнего следования, которые выйдут на свои маршруты уже с 19 июня.

Кроме того, УЗ возобновила движение поездов в Винницкой области, в частности, ежедневно будет курсировать поезд Сумы - Винница.

Добавим, с 12 июня из Киева начал курсирование поезд в направлении Шостки.