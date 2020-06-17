"Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди до Дня Конституції

Додаткові рейси також заплановано на найближчі вихідні
На найближчі вихідні компанія "Укрзалізниця" запланувала 5 додаткових регіональних рейсів. Також ці рейси будуть здійснюватися напередодні та після Дня Конституції.
Про це повідомляє прес-служба УЗ.
За даними компанії, у період з 19 по 21 червня, а також з 26 по 29 червня додатково будуть курсувати регіональні поїзди:
Зазначається, що на ці поїзди будуть продаватися лише половина місць. У разі попиту, компанія планує призначати нові поїзди у дозволених напрямках.
Залізничне сполучення в Україні почали відновлювати з 1 червня. Спочатку УЗ запустила понад 20 рейсів, але поступово збільшує їх кількість.
Нагадаємо, раніше УЗ відновила курсування ще чотирьох поїздів далекого прямування, які вийдуть на свої маршрути вже з 19 червня.
Крім того, УЗ відновила рух поїздів у Вінницькій області, зокрема, щоденно курсуватиме поїзд Суми - Вінниця.
Додамо, з 12 червня з Києва почав курсування поїзд у напрямку Шостки.
Автор: Дмитро Левицький