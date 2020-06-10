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УЗ возобновила движение поездов дальнего следования в Винницкой области

Новости » Общество     10.06.2020 - 20:30
УЗ возобновила движение поездов дальнего следования в Винницкой области
Фото: пассажирский поезд (РБК-Украина)

Открывается продажа билетов на поезда

"Укрзализныця" возобновила движение поездов дальнего следования в Винницкой области. Открывается продажа билетов на поезда.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, открывается продажа билетов для поездов №106/105 (Одесса - Киев) на станции Винница, а также №772/771 (Хмельницкий - Киев) на станции Гнивань.

Кроме того, с 13 июня возобновят курсирование поезда № 779/780 (Сумы - Винница). Он будет курсировать по субботам и воскресеньям.

"Возобновлению железнодорожного сообщения в Винницкой области способствовало принятие Винницкой областной государственной администрацией решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

Напомним, железнодорожное сообщение в Украине возобновили 1 июня. Сначала открыли продажу билетов на более 20 рейсов, но постепенно компания увеличивала количество рейсов. При этом некоторые области сразу не дали согласия на возобновление пассажирского сообщения на своей территории из-за сложной эпидемиологической ситуации. В их числе была Винницкая область.

Также РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" анонсировала возобновление движения поезда дальнего следования Киев-Шостка.

Возобновить курсирование поездов в западные регионы "Укрзализныце" разрешили только 4 июня и всего по 7 направлениям.

Отметим, что УЗ анонсировала возобновление работы бориспольского экспресса, который курсирует между Киевом и международным аэропортом "Борисполь".

Кроме этого, "Укрзализныця" открыла продажу билетов на 5 поездов Интерсити+.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины УкрзализныцяВинницкая область
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