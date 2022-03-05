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Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі

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Субота 05 березня 2022 17:39
Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі Укрзалізнция призначила додаткові рейси до Польщі (facebook.com.Ukrzaliznytsia)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні вже десятий день триває війна. Тому країна намагається всіма можливими способами евакуйовувати людей. Зокрема, Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні поїзди до Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Укрзалізниці.

Як відомо, багато біженців їдуть за кордон, більшість - до Польщі.

Тому Укрзалізниця постійно призначає додаткові потяги:

  • Поїзд №939/940 Харків – Хелм вирушить у рейс 5 березня о 17:00;
  • 6 березня вирушать на Хелм потяги №918/919 із Запоріжжя (об 11:00) та №902/903 з Дніпро (о 9:00);
  • Крім того, до складу поїзда №67/68 Київ – Хелм включається група вагонів сполученням Львів – Хелм. Рейс відправлятиметься 5 та 6 березня о 19:13.

Як відомо, багато українців вимушені були поїхати за кордон через війну Росії з Україною.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця дала графік потягів на 5 березня.

Також ми писали, що УЗ відкрила Центр передачі гуманітарних вантажів.

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