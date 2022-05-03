Укрзализныця назначила дополнительно один эвакуационный рейс на 3 мая

Укрзализныця опубликовала график эвакуационных поездов на вторник, 3 мая. Компания назначила на сегодня дополнительно только один рейс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

В Укрзализныце отмечают, что время отправления и прибытия поездов могут изменяться, поэтому нужно внимательно следить за актуальной информацией на сайте компании.

Напомним, что с сегодняшнего дня, 3 мая, Укрзализныця меняет схему движения поезда из Покровска, который эвакуирует жителей восточных областей. Теперь он будет курсировать во Львов вместо Чопа.

Мы также писали о том, что в системе онлайн-продаж Укрзализныци третий день подряд происходят сбои. При этом в компании назвали причину и рассказали, какие данные пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.