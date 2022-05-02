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В системе онлайн-продаж Укрзализныци третий день подряд происходят сбои: названа причина

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Понедельник 02 мая 2022 19:24
В системе онлайн-продаж Укрзализныци третий день подряд происходят сбои: названа причина Укрзализныця (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрзализныця заявила, что в системе онлайн-продаж третий день подряд происходят сбои. В компании назвали причину и какие данные пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Сообщается, что Укрзализныця является мишенью для кибератак, которые наносит враг.

В частности, с этой проблемой компания борется круглосуточно.

"Без технологических деталей, пусть это официально прозвучит как "айтишная магия" - сегодня же International Harry Potter Day, в конце концов!",- говорится в сообщении.

В результате атак данные на серверах цели, поезда продолжают движение. Однако, Укрзализныця закрыла на сегодня booking для трафика из-за пределов Украины. Также страдает горячая линия и онлайн поддержка.

Если покупать билеты без риска, то лучше всего это сделать в кассе.

"Мы вывели на работу максимум кассиров, чтобы несколько упростить задачу пассажирам, но в то же время куда больше верим в диджитал, а затем упорно держим кибероборону и дописываем приложение", - сообщает Укрзализныця.

Также через booking и чат-боты продажи тоже проходят, но если платеж зависнет, тогда деньги будут возвращены через 3-10 банковских дней, в зависимости от банка.

Ранее мы сообщали, что Укрзализныця сообщает о временных сбоях на сервисах онлайн-продажи.

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Укрзализныця
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