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Укрзализныця назначает дополнительные электрички в Киев: график и маршруты

Фото: Укрзализныця назначает электрички в Киев (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталья Юрченко

Укрзализныця назначает дополнительные пригородные поезда. Они будут курсировать из Черниговской области в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Так, с 7 мая будут курсировать поезда по маршрутам:

  • Носовка - Киев-Волынский (отправление ежедневно в 4:44, прибытие в 7:23);
  • Киев (Северная платформа) - Нежин и обратно (отправление ежедневно в 8:38 и 19:29, прибытие в 11:09 и 22:13. Обратно, из Нежина, отправление ежедневно в 4:30 и 17:43, прибытие в 7:29 и 20:28 соответственно).

Напомним, что российские оккупанты последние несколько дней обстреливают железнодорожную инфраструктуру. В частности, вечером 4 мая ракетный удар потерпел город Днепр.

В Укрзализныце предупредили, что из-за ракетных обстрелов движение поездов значительно задерживается.

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УкрзализныцяЧерниговская областьКиев