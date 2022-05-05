Укрзализныця назначает дополнительные электрички в Киев: график и маршруты

Укрзализныця назначает дополнительные пригородные поезда. Они будут курсировать из Черниговской области в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Так, с 7 мая будут курсировать поезда по маршрутам:
Напомним, что российские оккупанты последние несколько дней обстреливают железнодорожную инфраструктуру. В частности, вечером 4 мая ракетный удар потерпел город Днепр.
В Укрзализныце предупредили, что из-за ракетных обстрелов движение поездов значительно задерживается.
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