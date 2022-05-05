Укрзалізниця призначає додаткові електрички до Києва: графік та маршрути

Укрзалізниця призначає додаткові приміські поїзди. Вони будуть курсувати з Чернігівської області до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Так, з 7 травня курсуватимуть поїзди за маршрутами:
Нагадаємо, що російські окупанти останні декілька днів обстрілюють залізничну інфраструктуру. Зокрема, ввечері 4 травня ракетного удару зазнало місто Дніпро.
В Укрзалізниці попередили, що через ракетні обстріли рух потягів значно затримується.
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