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В Киеве сломался бориспольский экспресс

Новости » Происшествия    01.12.2018 - 14:24
В Киеве сломался бориспольский экспресс
Фото: запуск скоростного экспресса (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Поезд сломался на следующий день после запуска

В субботу, 1 декабря, экспресс Киев-Борисполь, который был запущен в пятницу, 30 ноября, сломался на пути из Киева в Борисполь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Как сообщается, поезд отправился из Киева в 11:01 и должен был прибыть к конечной станции в 11:38, но через вынужденную остановку, поезд прибыл в Борисполь только около 13:00.

"Экспресс отбуксировал другой поезд", - говорится в сообщении.

По словам проводницы, пассажиры, которые не успевают на свои рейсы, должны обратиться к своей авиакомпании. Сейчас пассажиры пытаются связаться с авиакомпаниями, чтобы задержать рейсы.

Напомним, что в пятницу, 30 ноября, "Укрзализныця" запустила первый рейс скоростного экспресса сообщением Киев - Международный аэропорт "Борисполь".

Кроме того, РБК-Украина писало, что за несколько часов работы скоростного экспресса сообщением Киев-Международный аэропорт "Борисполь" на его рейсы было продано 139 билетов.

Накануне Укрзализныця" показала расписание движения экспресса. Из расписания понятно, что поезд не будет делать остановку на станции "Выдубичи", как это обещали ранее. Экспресс будет двигаться по маршруту Киев-Пассажирский - Дарница - Борисполь-аэропорт. Время в дороге составит около 40 минут.

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