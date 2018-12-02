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"Укрзализныця" начала выплату компенсаций из-за поломки бориспольского экспресса

Новости » Общество    02.12.2018 - 14:38
"Укрзализныця" начала выплату компенсаций из-за поломки бориспольского экспресса
Фото: экспресс Киев-Борисполь (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Украинцу Даниэлю Беккеру полностью компенсировали стоимость нового билета

Украинцу Даниэлю Беккеру, который опоздал на самолет из-за поломки нового экспресса "Киев-Борисполь", полностью компенсировали стоимость нового билета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Беккер рассказал, что с ним после инцидента связалось руководство "Укрзализныци" и пообещало полностью компенсировать все расходы.

"Я ночевал у друзей возле метро "Вокзальная". Вот почему и решил ехать новым экспрессом... После того утром мне вызвали машину домой, привезли в "Укрзализныцю". Я написал заявление и мне выдали полную стоимость билета в гривне по курсу продажи. Я их обменял на 550 долларов (именно столько Беккер потратил на новый билет, - ред.). Затем машина с водителем, которую выделила "Укрзализныця", отвезла меня в аэропорт. Теперь я жду вылет", - рассказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" выплатит компенсации пассажирам, опоздавшим на свои рейсы из-за поломки экспресса "Киев-Борисполь".

1 декабря, скоростной экспресс сломался на пути из Киева к аэропорту.

Позже Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов извинился перед пассажирами скоростного экспресса "Киев-Борисполь" за его временную неисправность.

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