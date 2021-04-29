"Укрзализныця" к майским праздникам добавила поезда между Одессой и Харьковом

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы на пасхальные и майские праздники между Одессой и Харьковом. Первый поезд отправится 29 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе УЗ .

Маршрут поезда №242/241 Одесса - Днепр - Одесса будет продлен до Харькова. Из Одессы он будет отправляться 29 апреля и 3 мая, а из Харькова - 30 апреля и 04 мая.

Кроме того, маршрут поезда №251/252 Харьков - Николаев - Харьков будет продлен до Одессы. Из Харькова он будет отправляться 29 апреля и 09 мая, а из Одессы - 30 апреля и 10 мая.

Таким образом, отметили в “Укрзализныце”, общее количество дополнительных рейсов на пасхальные и майские праздники равно 28, а ожидаемое количество пассажиров - более 325 тысяч.