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"Укрзалізниця" до травневих свят додала потяги між Одесою та Харковом

Автор: Сергій Щербина

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Великодні та травневі свята між Одесою та Харковом. Перший поїзд відправиться 29 квітня.

Про це повідомили в прес-службі УЗ.

Маршрут поїзда №242/241 Одеса - Дніпро - Одеса буде продовжений до Харкова. З Одеси він відправлятиметься 29 квітня і 3 травня, а з Харкова - 30 Квітня і 04 травня.

Крім того, маршрут поїзда №251/252 Харків - Миколаїв - Харків буде продовжений до Одеси. З Харкова він відправлятиметься 29 квітня і 09 травня, а з Одеси - 30 Квітня і 10 травня.

Таким чином, зазначили в "Укрзалізниці", загальна кількість додаткових рейсів на Великодні та травневі свята дорівнює 28, а очікувана кількість пасажирів - понад 325 тисяч.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на великодні та травневі свята. Додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород та Волинь та Рівненська область.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" запустить щонайменше 11 додаткових поїздів на травневі свята і на Великдень.

У МОЗ заявляли, що не планують запроваджувати додаткові карантинні обмеження на Великдень.

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