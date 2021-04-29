"Укрзалізниця" до травневих свят додала потяги між Одесою та Харковом

"Укрзалізниця" призначила додаткові рейси на Великодні та травневі свята між Одесою та Харковом. Перший поїзд відправиться 29 квітня.

Про це повідомили в прес-службі УЗ .

Маршрут поїзда №242/241 Одеса - Дніпро - Одеса буде продовжений до Харкова. З Одеси він відправлятиметься 29 квітня і 3 травня, а з Харкова - 30 Квітня і 04 травня.

Крім того, маршрут поїзда №251/252 Харків - Миколаїв - Харків буде продовжений до Одеси. З Харкова він відправлятиметься 29 квітня і 09 травня, а з Одеси - 30 Квітня і 10 травня.

Таким чином, зазначили в "Укрзалізниці", загальна кількість додаткових рейсів на Великодні та травневі свята дорівнює 28, а очікувана кількість пасажирів - понад 325 тисяч.