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"Укрзализныця" испытывает огромные проблемы с дефицитом локомотивов, - аграрии

Новина українською →
Киев, Среда 27 октября 2021 13:07
"Укрзализныця" испытывает огромные проблемы с дефицитом локомотивов, - аграрии Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

"Укрзализныця" должна решить в первую очередь проблему нехватки локомотивов, а не списывать подходящие к эксплуатации вагоны и закупать новые.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украинской аграрной конфедерации Леонида Козаченко.

"Очень большие проблемы. Они связаны с дефицитом тяги. То есть нет локомотивов. И это та самая проблема, которая была еще 4 года назад с вагонами, когда нельзя было иметь частные вагоны, это только должны были государственные, дефицит которых был большой", - рассказал Козаченко.

По его мнению, если сейчас УЗ примет решение о списании более 50 тыс. железнодорожных вагонов по возрасту, это приведет к большим проблемам на рынке перевозок, ведь закупить такое же количество новых вагонов взамен списанных средств у компании нет. Эксперт считает, что выходом из ситуации должен быть допуск частной тяги на железную дорогу, что создаст конкуренцию на рынке перевозок и повысит эффективность работы железной дороги.

"К сожалению, категорически отказывается "Укрзализныця" разрешить иметь частную тягу", - констатировал Козаченко.

Как сообщалось, гендиректор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что инициатива Мининфраструктуры о списании железнодорожных вагонов по возрасту - это диверсия против отечественной экономики и промышленности, поскольку одновременно будет выведена из эксплуатации более 50 тыс. вагонов. По подсчетам экспертов, из-за коллапса на рынке перевозок потери экономики достигнут 2 млрд долларов ежегодно.

Ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что обновлять подвижной состав "Укрзализныци" нужно, но в первую очередь необходимо модернизировать железнодорожную инфраструктуру и повысить качество перевозок.

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Укрзализныця
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