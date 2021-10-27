"Укрзалізниця" має величезні проблеми з дефіцитом локомотивів, - аграрії

"Укрзалізниця" має вирішити в першу чергу проблему нестачі локомотивів, а не списувати придатні до експлуатації вагони та закуповувати нові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Української аграрної конфедерації Леоніда Козаченка.

"Дуже великі проблеми. Вони пов’язані з дефіцитом тяги. Тобто, немає локомотивів. І це та сама проблема, яка була ще 4 роки тому з вагонами, коли не можна було мати приватні вагони, це тільки повинні були державні, дефіцит яких був великий", - розповів Козаченко. На його думку, якщо зараз УЗ ухвалить рішення про списання понад 50 тис. залізничних вагонів за віком, це призведе до великих проблем на ринку перевезень, адже закупити таку ж кількість нових вагонів на заміну списаним коштів у компанії немає. Експерт вважає, що виходом з ситуації має бути допуск приватної тяги на залізницю, що створить конкуренцію на ринку перевезень та підвищить ефективність роботи залізниці. "На жаль, категорично відмовляється "Укрзалізниця" дозволити мати приватну тягу", - констатував Козаченко.

Як повідомлялось, раніше гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак заявив, що ініціатива Мінінфраструктури про списання залізничних вагонів за віком - це диверсія проти вітчизняної економіки та промисловості, оскільки одночасно виведуть з експлуатації понад 50 тис. вагонів. За підрахунками експертів, через колапс на ринку перевезень втрати економіки сягнуть 2 млрд доларів щорічно.

Раніше екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що оновлювати рухомий склад "Укрзалізниці" потрібно, але в першу чергу необхідно модернізувати залізничну інфраструктуру і підвищити якість перевезень.