Списание вагонов по возрасту приведет к коллапсу на рынке перевозок, - экс-министр
Власть должна принять системные решения по развитию "Укрзализныци", а не заниматься "пинг-понгом" - то запрещает эксплуатацию вагонов по возрасту, что спровоцирует коллапс на рынке перевозок, то отменяет свое решение, то локомотивы покупает, то электрички, то вагоны.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна.
"С одной стороны, мы видим хроническое простой вагоноремонтных мощностей. С другой стороны, мы имеем ситуацию, мгновенно запретить все вагоны в эксплуатации, срок которых вышел, мы не можем. Потому что будет коллапс перевозок. К сожалению, "Укрзализныця" занимается постоянным "пинг понгом"за последние 2 года и то вводит ограничения, то потом их отменяет. Что еще больше дестабилизирует рынок", - пояснил Омелян.
Он также напомнил, что в текущем году "Укрзализныця" впервые получила 4 млрд грн для обновления пассажирского подвижного состава, однако за год не смогла осуществить закупку. Это свидетельствует об отсутствии у компании профессионального менеджмента.
"Мы должны вернуться в точку ноль. В этом моменте провести расширенное совещание на уровне Кабинета министров - с участием "Укрзализныци", профильного министерства и бизнеса, который причастен как к вагоностроительной сфере, так и к перевозкам. И четко определить свою политику на последующие 5 лет. А потом выполнять согласованный план действий", - отметил Омелян.
По его словам, если правительство решит акцентировать внимание на обновлении подвижного состава - государство должно гарантировать инвестирования в закупку новых вагонов и затем придерживаться своих обязательств. Тогда у бизнеса также будет возможность подготовиться к таким действиям - в частности, заложит обновление вагонного парка в финансовые планы. Отсутствие стратегии в действиях власти приводит лишь к хаосу на рынке перевозок.
"Такой хаос, когда мы однажды принимаем одни решения, потом их отменяем, принимаем совершенно другие решения, ни к чему хорошему не приведет. И будет фактически ситуация, когда возить будет нечем", - предостерег Омелян.
Как известно, Министерство инфраструктуры опубликовало новый приказ об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов в зависимости от возраста. Это уже не первая попытка ведомства вмешаться в вагонный рынок: предыдущие попытки успехом не увенчались, а приказы были отклонены регуляторной службой и Министерством юстиции.
Ранее гендиректор Федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил, что руководству "Укрзализныци" следует думать о закупке локомотивов, которых катастрофически не хватает, а не о покупке новых вагонов. Такого мнения придерживается и глава Украинской аграрной совета Леонид Козаченко: по его убеждению, "Укрзализныця" имеет достаточно вагонов, и не имеет тяги и модернизированной инфраструктуры, из-за чего оборот вагонов УЗ ежемесячно ухудшается.
Ранее гендиректор федерации работодателей и транспорта Украины Владимир Гусак заявил: чтобы спасти "Укрзализныцю", необходимо провести ее реформирование и назначить профессиональный менеджмент. Он также отметил, что от постоянного повышения УЗ тарифов на перевозку она теряет грузы, и с каждым годом финансовое положение компании ухудшается.
В то же время член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.