Списание вагонов по возрасту приведет к коллапсу на рынке перевозок, - экс-министр

Власть должна принять системные решения по развитию "Укрзализныци", а не заниматься "пинг-понгом" - то запрещает эксплуатацию вагонов по возрасту, что спровоцирует коллапс на рынке перевозок, то отменяет свое решение, то локомотивы покупает, то электрички, то вагоны.

"С одной стороны, мы видим хроническое простой вагоноремонтных мощностей. С другой стороны, мы имеем ситуацию, мгновенно запретить все вагоны в эксплуатации, срок которых вышел, мы не можем. Потому что будет коллапс перевозок. К сожалению, "Укрзализныця" занимается постоянным "пинг понгом"за последние 2 года и то вводит ограничения, то потом их отменяет. Что еще больше дестабилизирует рынок", - пояснил Омелян.

Он также напомнил, что в текущем году "Укрзализныця" впервые получила 4 млрд грн для обновления пассажирского подвижного состава, однако за год не смогла осуществить закупку. Это свидетельствует об отсутствии у компании профессионального менеджмента.

"Мы должны вернуться в точку ноль. В этом моменте провести расширенное совещание на уровне Кабинета министров - с участием "Укрзализныци", профильного министерства и бизнеса, который причастен как к вагоностроительной сфере, так и к перевозкам. И четко определить свою политику на последующие 5 лет. А потом выполнять согласованный план действий", - отметил Омелян.

По его словам, если правительство решит акцентировать внимание на обновлении подвижного состава - государство должно гарантировать инвестирования в закупку новых вагонов и затем придерживаться своих обязательств. Тогда у бизнеса также будет возможность подготовиться к таким действиям - в частности, заложит обновление вагонного парка в финансовые планы. Отсутствие стратегии в действиях власти приводит лишь к хаосу на рынке перевозок.

"Такой хаос, когда мы однажды принимаем одни решения, потом их отменяем, принимаем совершенно другие решения, ни к чему хорошему не приведет. И будет фактически ситуация, когда возить будет нечем", - предостерег Омелян.