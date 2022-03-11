Укрзалізниця дала розклад руху поїздів на 12 березня

Укрзалізниця розповіла, який буде графік у поїздів у суботу, 12 березня. Виїхати можна буде з багатьох міст на сході та півдні України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ.

Нагадуємо, всі евакуаційні рейси зі сходу на захід є безкоштовними.

Рейси по ст. Київ

1: 00-ІС+ Дарниця-Харків

1: 36-№17/18 Ужгород-Харків-Пас.

1: 36-№15/16 Рахів-Харків-Пас.

2: 30-№21/22 Трускавець-Харків-Пас.

3: 42-№21/22 Харків-Пас. - Трускавець

4:01 - №130/129 Ворохта-Кременчук

4: 01 - №149/150 Чернівці-Полтава

5:40 - №114/113 Львів-Лиман

5:40 - №142/141 Львів-Лиман

07: 00-ІС+ Дарниця-Дніпро

07: 00-ІС+ Дарниця-Львів

07: 00-ІС+ Дарниця-Харків

11: 46 - №45/46 Ужгород-Краматорськ

13:09 - №114/113 Лиман-Львів

13:09 - №142/141 Лиман-Львів

14: 07 - №749/750 Київ-Пас-Івано-Франківськ

14:25 - №769/770 Київ-Пас-Кам'янець-Подільський

14: 25 - №757/758 Київ-Пас-Могилів-Подільський

15: 02 - №55/56 Київ-Пас-Рахів

17: 09 - №13/14 Київ-Пас-Солотвино

17:42 - №790/789 Київ - Пас-Кропивницький

17: 42 - №792/791 Київ-Пас-Кременчук

18: 30 - №81/82 Київ-Пас-Ужгород

19: 06 - №43/44 Київ-Пас-Івано-Франківськ

19: 13 - № 67/68 Київ-Пас-Варшава

19: 48 - №95/96 Київ-Пас-Рахів

20:12-№49/50 Київ - Пас-Трускавець

20:21 - №57/59 Київ-Пас-Ворохта

20: 21 - № 60/58 Київ-Пас-Чоп

21: 07 - №38/37 Київ-Пас-Запоріжжя-1

21: 08 - №29/30 Київ-Пас-Ужгород

21: 15 - №105/106 Київ-Пас-Одеса-Головна

21: 22 - №98/97 Київ-Пас-Ковель

21: 28 - №76/75 Київ-Пас-Кривий Ріг-Головний

21:33 - №130/129 Кременчук-Ворохта

21:33 - №149/159 Полтава - Чернівці

21: 50-№15/16 Харків-Пас. - Рахів

21: 50-№17/18 Харків-Пас. - Ужгород

22:22 - №7/8 Київ - Пас-Чернівці

22: 27 - №45/46 Краматорськ-Ужгород

22: 37 - №91/92 Київ-Пас-Львів

22:49 - №138/137 Хмельницький-Лиман

23: 46 - №771/772 Київ-Пас-Хмельницький

Рейси по ст. Одеса

14:15 - №25/26 Одеса-Головна-Рахів

18: 13 - №78/77 Одеса-Головна-Ковель

18:22 - №38/36-35/37 Одеса-Головна-Пшемисль

19:20 - №90/89 Одеса-Головна-Краматорськ

20: 49 - №136/135 Одеса-Головна-Чернівці

21:31 - №12/11 Одеса-Головна-Львів

22: 03 - №105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас

22: 25 - №8/7 Одеса-Головна-Харків-Пас.

Рейси по ст. Полтава

5:53 - №90/89 Краматорськ-Одеса-Головна

6:03 - №90/89 Одеса-Головна-Краматорськ

6: 03-№17/18 Ужгород-Харків-Пас.

6: 03-№15/16 Рахів-Харків-Пас.

7: 27 - №8/7 Одеса-Головна-Харків-Пас.

8:33 - №44593 Івано-Франківськ-Краматорськ

15:21 - №149/159 Полтава - Чернівці

17: 20-№15/16 Харків-Пас. - Рахів

17: 20 - №17/18 Харків-Пас. - Ужгород 2

3:20 - №44593 Краматорськ-Івано-Франківськ

23: 42-№8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

23:44 - №138/137 Лиман-Хмельницький

Рейси по ст. Харків

3:46 - №114/113 Лиман-Львів

3:46 - №142/141 Лиман-Львів

5:40 - №114/113 Львів-Лиман

12: 06 - №45/46 Краматорськ-Ужгород

14: 00-ІС+ Харків-Львів

15: 09-№15/16 Харків-Пас. - Рахів

15: 09-№17/18 Харків-Пас. - Ужгород

19: 27-№795/796 Харків-Пас. - Дніпро

20: 15-№21/22 Харків-Пас. - Трускавець

20: 35 - №138/137 Лиман-Хмельницький

21:08 - № 1/2 Краматорськ-Івано-Франківськ

21: 43-№8/7 Харків-Пас. - Одеса-Головна

22:11 - №90/89 Краматорськ-Одеса-Головна

Рейси по ст. Вінниця

0: 23 - №105/106 Київ-Пас-Одеса-Головна

2: 33 - №771/772 Київ-Пас-Хмельницький

3: 52 - №105/106 Одеса-Головна-Київ-Пас

4: 32 - №49/50 Трускавець-Київ-Пас

9:01 - №138/137 Лиман-Хмельницький

17:15 - №769/770 Київ-Пас-Кам'янець-Подільський

19:38 - №138/137 Хмельницький-Лиман

23:14-№49/50 Київ - Пас-Трускавець

4: 45 - №38/37 Київ-Пас-Запоріжжя-1

5:37 - №86/85 Львів-Запоріжжя-1

5: 37 - №88/87 Ковель-Запоріжжя-1

6: 23-№795/796 Дніпро-Харків-Пас.

9: 12 - № 5/6 Рахів-Запоріжжя-1

14:26 - №42/41 Дніпро-Трускавець

16:34 - №44717 Запоріжжя-1-Рахів

17:49 - №86/85 Запоріжжя-1-Львів

17: 49 - №88/87 Запоріжжя-1-Ковель

23: 11 - №37/38 Запоріжжя-1-Київ-Пас

Рейси по ст. Запоріжжя

12: 20 - №120/119 Запоріжжя-1-Львів

14:45 - №44717 Запоріжжя-1-Рахів

16:05 - №86/85 Запоріжжя-1-Львів

16: 05 - №88/87 Запоріжжя-1-Ковель

21: 38 - №37/38 Запоріжжя-1-Київ-Пас

Додаткові евакуаційні рейси призначатимуться протягом дня з урахуванням реального пасажиропотоку, втім, вже зараз можемо анонсувати наступне:

Поїзд 255/256 Краматорськ-Самбір, 13 вагонів,

11: 00 Харків поїзд 229/230 Харків-Ужгород, 21 вагон,

09: 40 Дніпро П. 228/227 Дніпро-Чоп, 18 вагонів,

12:00 Кривий Ріг поїзд 223/224 Кривий Ріг-Львів, 12 вагонів,

11: 00 поїзд 219/220 Кривий Ріг-Чоп, 15 вагонів,

14: 50 Одеса поїзд 238/237 Одеса-Ужгород, 19 вагонів,

22:32 Житомир поїзд Житомир-Бердичів-Львів, посадка з 11:00 і 13: 00

А перелік міжнародних евакуаційних рейсів на 12 березня буде виглядати так:

Польща № 7603/7604 Львів-Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів-Пшемисль о 05:27;

№35/36 (Одеса) Львів-Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів-Пшемисль о 08:52;

№ 907/908 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ-Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм №910/909);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55.

Угорщина зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 9 пар поїздів.

Також о 12: 30 з вокзалу м.Мукачево відправляється поїзд формування угорської залізниці до Будапешта. Словаччина № 8661 Чоп-Чієрна-над-Тісоу-Кошице відправлятиметься об 11:35 і прибуватиме до кінцевої зупинки о 13: 49;

№ 961 Чоп-Чієрна-над – Тісоу-Кошице відправленням о 16:50 і прибуттям о 18:13.

Румунія евакуаційний маршрут Одеса-Тульча о 23: 23 з Одеського вокзалу до Ізмаїла з пересадкою на катер до Тульчі. Прибуття до Румунії о 10: 30.