Укрзализныця дала график курсирования эвакуационных поездов на 10 марта

В Укрзализныце рассказали, как будут курсировать поезда и осуществляться пригородные железнодорожные перевозки в четверг, 10 марта. Украинцы смогут выехать из Киева, Днепра, Харькова, Запорожья, Винницы. Также будут и дополнительные эвакуационные рейсы из других городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
10 марта сообщения по основным станциям будут выглядеть следующим образом:
Из Киева
06:23 - №114, 142 Львов-Лиман
07:00 - №722 Дарница-Харьков
07:00 - №732 Дарница-Днепр
08:00 - №705 Дарница-Львов
12:06 - №45 Ужгород-Лиман
13:34 - №114/142 Лиман-Львов
14:07 - №749 Киев-Ивано-Франковск
14:25 - №769 Киев-Каменец-Подольский
15:02 - №55 Киев-Рахов
17:00 - №743 Киев-Львов
17:12 - №13 Киев-Солотвино
17:42 - №792 Киев-Кременчуг
17:42 - №790 Киев-Кропивницкий
18:30 - №81 Киев-Ужгород
19:06 - №44 Киев-Ивано-Франковск
19:48 - №95 Киев-Рахов
20:05 - №29 Киев-Ужгород
20:12 - №49 Киев-Трускавец
20:21 - №59 Киев-Чоп
20:21 - №57 Киев-Ворохта
21:07 - №38 Киев-Запорожье
21:15 - №105 Киев-Одесса
21:22 - №97 Киев-Ковель
21:50 - №15 Харьков-Рахов
22:03 - №149 Полтава-Черновцы
22:22 - №7 Киев-Черновцы
22:37 - №91 Киев-Львов
22:47 - №46 Лиман-Ужгород
23:46 - №771 Киев-Хмельницкий
Рейсы по ст. Харьков:
04:11 - №114, 142 Лиман-Львов
07:15 - ИС+ Харьков-Львов
08:00 - ИС+ Харьков-Львов
12:36 - №46 Лиман-Ужгород
14:00 - ИС+ Харьков-Львов
14:39 - №114, 142 Львов-Лиман
15:09 - №15 Харьков-Рахов
17:00 - №723 Харьков-Львов
19:27 - №795 Харьков-Днепр
21:08 - №2 Константиновка-Ивано-Франковск
21:43 - №7 Харьков-Одесса
22:40 - №45 Ужгород-Лиман
Рейсы по ст. Днепр:
06:23 - №796 Днепр-Харьков
08:16 - №738 Запорожье-Киев
14:00 - №732 Днепр-Львов
14:26 - №41 Днепр-Трускавец
16:39 - №6 Запорожье-Рахов
Рейсы по ст. Запорожье:
11:07 - №006 Рахов-Запорожье
12:20 - №120 Запорожье-Львов
14:45 - №005 Запорожье-Рахов
Рейсы по ст. Винница:
00:28 - №105 Киев-Одесса
00:58 - №078 Одесса-Ковель
01:05 - №041 Днепр-Трускавец
02:35 - №771 Киев-Хмельницкий
03:42 - №060 Чоп-Киев
03:42 - №058 Ворохта-Киев
03:54 - №106 Одесса-Киев
04:31 - №081 Ужгород-Киев
04:42 - №050 Трускавец-Киев
06:03 - №056 Рахов-Киев
06:47 - №770 Каменец-Подольский-Киев
16:41 - №772 Хмельницкий-Киев
17:20 - №769 Киев-Каменец-Подольский
18:07 - №055 Киев-Рахов
20:50 - №716 Львов-Киев
21:45 - №081 Киев-Ужгород
22:32 - №042 Трускавец-Днепр
23:17 - №049 Киев-Трускавец
23:26 - №057 Киев-Ворохта
23:26 - №059 Киев-Чоп
Дополнительные эвакуационные рейсы будут назначаться в течение дня с учетом реального пассажиропотока, впрочем, уже сейчас можем анонсировать следующее:
Краматорск
Поезд 261/262 Краматорск-Львов, 13 вагонов, 09:00
Харьков
Поезд 229/230 Харьков-Ужгород, 21 вагон, 09:40
Днепр
П. 203/204 Днепр-Чоп, 18 вагонов, 11:00
П. 215/216 Днепр-Чоп, 15 вагонов, 19:00
Кривой Рог
Поезд 219/220 Кривой Рог-Чоп, 15 вагонов, 12:00
Поезд 221/222 Кривой Рог-Львов, 12 вагонов, 15:00
Одесса
Поезд 238/237 Одесса-Ужгород, 19 вагонов, 22:32
А целостный список международных эвакуационных рейсов на 10 марта будет выглядеть так:
Польша
№ 7603/7604 Львов-Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов-Пшемысль в 05:27;
№35/36 (Одесса) Львов-Пшемысль в 07:10;
№ 907/908 Днепр-Хелм в 08:00;
№ 7607/7608 Львов-Пшемысль в 08:52;
№ 916/915 Кривой Рог-Хелм в 10:30;
№ 902/901 Запорожье-Хелм в 11:00;
№ 7609/7610 Львов-Пшемысль в 12:12;
№ 7616/7617 Львов-Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов-Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев-Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов-Пшемысль в 19:55;
№7618/7619 Львов-Хелм в 20:30.
Венгрия
Со ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
Словакия
Поезд Чоп-Чиерна над Тисоу-Кошице будет отправляться в 10:35 и прибывать до конечной остановки в 13:49.
Напомним, Словакия и Румыния запускают новые эвакуационные маршруты для украинских беженцев.
Мы также писали о том, что Укрзализныця поймала проводников, которые брали деньги с беженцев.
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