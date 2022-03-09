Словакия и Румыния запускают новые эвакуационные маршруты для украинских беженцев

Словакия и Румыния запускают новые эвакуационные рейсы из Украины. Они будут курсировать ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю .

Отмечается, что новый поезд из Словакии в Украину начнет курсировать уже с 9 марта. Он будет отправляться со станции Чиерна-над-Тисоу в 7:00 и прибывать к Чопу в 7:40. Обратно поезд будет отправляться в 10:35 и прибывать в Кошице в 13:49.

Кроме того, ежедневно будут курсировать поезда по маршруту Чиерна-над-Тисоу - Кошице.

"Со ст. Чоп до ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов", - говорится в сообщении.

Также сегодня запущен новый эвакуационный маршрут с одесского вокзала. Поезд отправится в 23:23 в Измаил с пересадкой на катер до Тульчи. Ориентировочное прибытие в Румынию в 10:30.

Катера до Тульчи будут отходить ежедневно в 14:00-15:30. Эвакуационные рейсы будут осуществляться бесплатно.