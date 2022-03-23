Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 23 марта
Укрзализныця продолжает вывозить людей в безопасные города и области, где нет активных боевых действий. Компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 23 марта, включая на международные рейсы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.
Эвакуационные поезда на 23 марта
Киев, вокзал Дарница:
- 8:00 - Интерсити+ Киев - Львов
- 17:00 - Интерсити+ Киев - Львов
Харьков:
- 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов
- 11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск
- 15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов
Днепр:
- 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп
Краматорск:
- 13:00 - 279/278 Краматорск - Львов
- 16:00 - 285/284 Краматорск - Львов
Одесса:
- 22:32 - Одесса - Ужгород
Другие:
- 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Славянск
- 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
- 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр
Международные эвакуационные рейсы на 23 марта
Польша:
- 5:27 - №7605/7606 Львов - Пшемысль
- 7:10 - №35/36 Львов - Пшемысль
- 10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 12:12 - №7609/7610 Львов - Пшемысль
- 14:00 - №7623 Львов - Госграница
- 17:00 - №7616/7617 Львов - Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)
- 19:13 - №67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*
- 19:55 - №7601/7602 Львов - Пшемысль
* билеты в продаже
Словакия:
- 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 13:49)
- 16:50 №961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)
* билеты в продаже
Венгрия:
- В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*
* билеты в продаже
Румыния:
- 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)
Австрия:
- 14:07 №749 Киев - Вена
Напомним, мы писали о том, где, как и за сколько украинцы могут купить билеты на поезд за границу.
Мы также писали о том, что Укрзализныця возвращает платный проезд на часть направлений.
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