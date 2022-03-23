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Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 23 марта

Новина українською →
Среда 23 марта 2022 03:38
Укрзализныця дала график эвакуационных поездов на 23 марта Фото: эвакуация населения (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзализныця продолжает вывозить людей в безопасные города и области, где нет активных боевых действий. Компания опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных поездов на 23 марта, включая на международные рейсы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрзализныцю.

Эвакуационные поезда на 23 марта

Киев, вокзал Дарница:

  • 8:00 - Интерсити+ Киев - Львов
  • 17:00 - Интерсити+ Киев - Львов

Харьков:

  • 8:00 - Интерсити+ Харьков - Львов
  • 11:30 - №209/210 Харьков - Ивано-Франковск
  • 15:00 - Интерсити+ Харьков - Львов

Днепр:

  • 20:00 - №234/233 Днепр - Чоп

Краматорск:

  • 13:00 - 279/278 Краматорск - Львов
  • 16:00 - 285/284 Краматорск - Львов

Одесса:

  • 22:32 - Одесса - Ужгород

Другие:

  • 14:00 - 5501 Новозолотаровка - Славянск
  • 16:10 - 7931 Покровск - Днепр
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Днепр

Международные эвакуационные рейсы на 23 марта

Польша:

  • 5:27 - №7605/7606 Львов - Пшемысль
  • 7:10 - №35/36 Львов - Пшемысль
  • 10:30 - 901/902 Днепр - Хелм* (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 12:12 - №7609/7610 Львов - Пшемысль
  • 14:00 - №7623 Львов - Госграница
  • 17:00 - №7616/7617 Львов - Хелм (билеты оформлять до ст. Ягодин)
  • 19:13 - №67/68-910/909 Киев - Варшава/Киев - Хелм*
  • 19:55 - №7601/7602 Львов - Пшемысль

* билеты в продаже

Словакия:

  • 11:35 №8661 Чоп - Чиерна-над-Тиссоу - Кошице* (прибытие 13:49)
  • 16:50 №961 Чоп - Чиерна над Тисоу - Кошице* (прибытие 18:13)

* билеты в продаже

Венгрия:

  • В течение дня с интервалом в 3 часа курсируют 8 пар поездов Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево - Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево - Будапешт*

* билеты в продаже

Румыния:

  • 23:23 Одесса - Измаил - Исакча (Румыния)

Австрия:

  • 14:07 №749 Киев - Вена

Напомним, мы писали о том, где, как и за сколько украинцы могут купить билеты на поезд за границу.

Мы также писали о том, что Укрзализныця возвращает платный проезд на часть направлений.

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Укрзализныця эвакуация
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