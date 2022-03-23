Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 23 березня
Укрзалізниця продовжує вивозити людей у безпечні міста та області, де немає активних бойових дій. Компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 23 березня, включаючи на міжнародні рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.
Евакуаційні поїзди на 23 березня
Київ, вокзал Дарниця:
- 8:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів
- 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів
Харків:
- 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
- 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ
- 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
Дніпро:
- 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп
Краматорськ:
- 13:00 - 279/278 Краматорськ - Львів
- 16:00 - 285/284 Краматорськ - Львів
Одеса:
- 22:32 - Одеса - Ужгород
Інший:
- 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Слов'янськ
- 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
- 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро
Міжнародні евакуаційні рейси на 23 березня
Польща:
- 5:27 - №7605/7606 Львів - Пшемисль
- 7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
- 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
- 14:00 - №7623 Львів - Держкордон
- 17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)
- 19:13-№67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
- 19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль
* квитки у продажу
Словаччина:
- 11:35 №8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице* (прибуття 13:49)
- 16: 50 №961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)
* квитки у продажу
Угорщина:
- Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
- 12:30 №33 Мукачево-Будапешт*
- 16:30 №32521 Мукачево-Будапешт*
* квитки у продажу
Румунія:
- 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)
Австрія:
- 14:07 №749 Київ - Відень
Нагадаємо, ми писали про те, де, як і за скільки українці можуть купити квитки на поїзд за кордон.
Ми також писали про те, що Укрзалізниця повертає платний проїзд на частину напрямків.
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