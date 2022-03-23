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Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 23 березня

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Середа 23 березня 2022 03:38
Укрзалізниця дала графік евакуаційних поїздів на 23 березня Фото: евакуація населення (t.me/UkrzalInfo)
Автор: Роман Мирончук

Укрзалізниця продовжує вивозити людей у безпечні міста та області, де немає активних бойових дій. Компанія опублікувала графік додатково призначених евакуаційних поїздів на 23 березня, включаючи на міжнародні рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю.

Евакуаційні поїзди на 23 березня

Київ, вокзал Дарниця:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів
  • 17:00 - Інтерсіті+ Київ - Львів

Харків:

  • 8:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів
  • 11:30 - №209/210 Харків - Івано-Франківськ
  • 15:00 - Інтерсіті+ Харків - Львів

Дніпро:

  • 20:00 - №234/233 Дніпро - Чоп

Краматорськ:

  • 13:00 - 279/278 Краматорськ - Львів
  • 16:00 - 285/284 Краматорськ - Львів

Одеса:

  • 22:32 - Одеса - Ужгород

Інший:

  • 14:00 - 5501 Новозолотарівка - Слов'янськ
  • 16:10 - 7931 Покровськ - Дніпро
  • 23:30 - 234/233 Чоп - Дніпро

Міжнародні евакуаційні рейси на 23 березня

Польща:

  • 5:27 - №7605/7606 Львів - Пшемисль
  • 7:10 - №35/36 Львів - Пшемисль
  • 10:30 - 901/902 Дніпро - Хелм* (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 12:12 - №7609/7610 Львів - Пшемисль
  • 14:00 - №7623 Львів - Держкордон
  • 17:00 - №7616/7617 Львів - Хелм (квитки оформляти до ст. Ягодин)
  • 19:13-№67/68 - 910/909 Київ - Варшава/Київ - Хелм*
  • 19:55 - №7601/7602 Львів - Пшемисль

* квитки у продажу

Словаччина:

  • 11:35 №8661 Чоп - Чієрна-над-Тіссоу - Кошице* (прибуття 13:49)
  • 16: 50 №961 Чоп - Чієрна над Тісоу - Кошице* (прибуття 18:13)

* квитки у продажу

Угорщина:

  • Протягом дня з інтервалом в 3 години курсують 8 пар поїздів Чоп - Захонь*
  • 12:30 №33 Мукачево-Будапешт*
  • 16:30 №32521 Мукачево-Будапешт*

* квитки у продажу

Румунія:

  • 23:23 Одеса - Ізмаїл - Ісакча (Румунія)

Австрія:

  • 14:07 №749 Київ - Відень

Нагадаємо, ми писали про те, де, як і за скільки українці можуть купити квитки на поїзд за кордон.

Ми також писали про те, що Укрзалізниця повертає платний проїзд на частину напрямків.

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Укрзалізниця евакуація
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